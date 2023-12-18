الأهلي في المونديال| الفريق يخوض مرانًا خفيفًا بفندق الإقامة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

محاضرة كولر

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي وفلومنينسي

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.