890 فعالية ثقافية وفنية للأوبرا فى 2023.. تفاصيل

بدعم ومساندة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر رسالتها التنويرية خلال عام 2023 باعتبارها أحد أهم منارات الإبداع إقليميا ودوليا، فعلى مدار 12 شهر تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة هدفت إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمى كما أتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم .

فمنذ يناير حتى ديسمبر 2023 تم تقديم ما يزيد عن 890 فعالية فنية وثقافية حضرها اكثر من عن 900 الف مشاهدمنها 150 على المسرح الكبير ، 155 على المسرح الصغير ، 113 على مسرح الجمهورية ، 120 على مسرح سيددرويش(أوبرا الإسكندرية ) ، 46 علي المسرح المكشوف ، 80 بمسرح أوبرا دمنهور ، 56 بمعهد الموسيقى العربية و2 على مسرح النافورة ، هذا الى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء ، كما استمرالنشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الأمسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الأوبرا فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددهاإلى 82 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتيالفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم تم إستضافة عددامن الفرق الأجنبية الزائرة منها عرض باليه كارمن وتانجو فرقة باليه ميلانو (ايطاليا) ، عرض الجمال النائم لفرقة باليهموسكو مع صوليست البولشوي والمارينكسي (روسيا) ، كورال أوركسترا بوليفيا ، أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني(روسيا ) ، فرقة طرباند"مصر – العراق – السويد " لمحات فنية (سولفينيا) ، فرقة كايرو ستيبس ( مصر / ألمانيا ) ، فرقةباليه مسرح سيبيو ( رومانيا) ، ثلاثي مورنيزريب (النمسا) ، ثنائى سونوما ( النمسا ) ، مسابقة شوبان للبيانو ( سفارة بولندا) ، العرض المسرحى بيبرس الأسطورة (كازاخستان)، كونسير موسيقي (الدومنيكان ).

وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 65 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 35 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهرالمؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية بجانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرنالعشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية ، كما نظم مهرجان اتجاهاتعربية الذى يعد أحد أهم مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف الىإثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى .

أما فرقة أوبرا القاهرة التى تولت مسئوليتها الدكتورة تحية شمس الدين خلال شهريوليو 2023 قدمت ٤ أوبرات

عالمية هى ( ريجوليتو ، التليفون ، الناى السحرى ، الإمبرازاريو ) إلى جانب 24 حفل جالا تضمنت مقتطفاتمن أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية بالاضافة الى الأعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفاتالخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة .

وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل 6 عروض هي سندريلا ، كليوباترا ، بحيرة البجع، كارمينا بورانا ، رقصات نلتقي بها وكسارة البندق .

كما احتفلت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني بمرور 30 عام على تأسيسهابعرض (كي لا تتبخر الارض) كما قدمت على مدار العام 4 عروض اخرى هى فريدا تصميم واخراج سالي أحمد، لحظةتصميم واخراج محمود مصطفى ، زفير وعشم إبليس تصميمواخراج مناضل عنتر .

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث 5 عروض هي بهية – حتشبسوت – زنوبيا تصميم واخراج كريمة بدير ، شجر الدرتصميم واخراج عصام عزت ، النداهة تصميم واخراج رجوى حامد ، وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني والقائد الاساسى المايسترو ناير ناجي 37 حفلا شملت مقتطفاتمن أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية إلى جانب مصاحبة عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلادوالكريسماس بالإضافة الى الأحتفال بمئوية المغنية اليونانية الشهيرة ماريا كالاس ، الى جانب إستحداث سلسلةحفلات لمؤلفى الموسيقى الدرامية .

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 94 حفلا دوريا منها 15 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 22 لفرقة الموسيقى العربية للتراث،21 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 15 لفرقة الإنشاد الديني، 5 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذهالحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الشعر والغناء والتلحين في مصر والوطن العربي وإعادة تقديم تراث الموسيقىالعربية حفاظا عليه من الإندثار من خلال تقديم الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق ، وأدوار ومنولوج الى جانبالحان وأغاني عمالقة الموسيقى والطرب العربي ، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعيةوالأعياد الرسمية والقومية ، وتواصلت سلاسل حفلات العظماء التى تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين منهاكلثوميات ، وهابيات ، من اعمال بليغ حمدى ومحمد الموجى ، اضافة الى الاحتفال بمئويات الرواد فيهذا المجال منهم فنان الشعب سيد درويش .

وتم تأجيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضامنا مع فلسطين وشعبها .

كما تبنت دار الأوبرا بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع الأساتذة والهادف إلىاعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث أقيم حفلينعلى المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ومسرح النافورة بمصاحبة الموسيقار خالد حماد تغنىخلالهما النجم مدحت صالح بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهممحمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الأطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم .

واقيمت الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء على مدار 14 ليلة متصلة وضمت 45 حفلمتنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ،هشام عباس، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية معالفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ، نسمة عبد العزيز ،عزيز مرقة ، سعيدالارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد أحمد العمري ، الشيخ ياسينالتهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعةالتشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرتبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إلى جانب 4 حفلات استضافها مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لإستقبال الجمهورأثناء الدخول احياها كل من عمرو سمير "عازف البان فلوت " ، براس ساوند باند ، ثلاثي اندرو ميلاد ، عازف البيانوكريم جوهر.

كما اقيمت 31 امسية احتفالا بشهر رمضان المعظم احتضنتها مسارح الاوبرا المختلفة منهم المسرح الكبير الذي شهدعروض لكل من الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، الفنان الكبير علي الحجار ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة اوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمدعويضة كما استضاف المسرح الصغير سهرات عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدولمع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها باكستان ، فلسطين ، إندونسيا ،اليمن ، بنجلاديش إلى جانب أمسيةشعرية وندوة ثقافية ، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية اقيم حفل لفرقة الانشاد الديني وحفل اخر ضمن سلسلة وهابيات ، وأمتدت الفعاليات لمسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" حيث أقيمت عروض لكل من فريق على مر الأجيال ،فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وفرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى

ونظمت الاوبرا فعاليات مهرجانها الصيفي الذى ضم عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى على عدة مسارحمختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور هم فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، فرقةمنيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب ، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما ، فرقة أنامل شرقيةبقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين ، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشامخرما وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية ، فرقة سويت ساوند ، فرقة كايرو كافية ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانوعمرو سليم ، نسمة عبد العزيز وفرقتها ، خالد سليم وفرقته ، سهرة مع العندليب بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ،فريق على مر الأجيال ، فريق كورال كيان ، فصل الغناء العربي في مركز تنمية المواهب ، المنشد أحمد العمري .

وأقيم أكثر من 165 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، كماقدم مركز تنمية المواهب 44 حفلا لاكتشاف جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله المتنوعة وهي ( غناء شرقيوغربي أوبرالي – فصل سوزوكي – البالية – الكلاكيت – العود – الفيولينة – البيانو – الفلوت – الجيتار – القانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع) بالإضافة إلى فصول ذوى القدرات الخاصة وكذلك إقامةالحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين .

واتاحت الأوبرا الفرصة لعدد من الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج في مختلف الوان الموسيقىوالغناء الأوبرالى والعربى منهم محمود البطران ، فاطمة زيدان ، هبه طوجى ، عائشة سيد ، كمااستضافت خلال العام العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان المسرح العالي لاكاديمية الفنون ، مهرجان القاهرةالدولي للمسرح التجريبي ، احتفاليه جائزة الدولة للمبدع الصغير ، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالمالاسلامى ، ملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة ، احتفاليه الذكرى 80 لتأسيس العلاقاتالدبلوماسية بين مصر وروسيا ، احتفاليه الملتقى الدولي لفنون الخط العربي ، مهرجان الاسكندرية السينمائيلدول البحر المتوسط ، مهرجان القاهرة الدولي للمونو دراما ، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلموغيرها .