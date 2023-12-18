مسيرة بالسيارات في مصر الجديدة احتفالا بفوز السيسي.. صور

شهدت مصر الجديدة مسيرة بالسيارات، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت اليوم نتيجتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحمل الماوطنون المحتفلون بفز الرئيس السيسي، أعلام مر، وصور الرئيس تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز الساحق الذي حقق الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.