برلماني: الشعب المصري أثبت وعيه الكبير بعد المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشعب المصري أثبت أنه على قدر كبير من الوعي بالمخاطر التي تحيق به، وهو ما ظهر خلال المشاركة بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الأولى المصرية”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء التحديات الأمنية التي تتعلق بالأمن القومي المصري إضافة إلى التحديات الإقتصادية.

توطين الصناعات

وتابع أن الأزمة الإقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، جعلت الوضع صعب في العالم، وزادت من معدلات التضخم، لكن القيادة السياسية تواجه ذلك بقوة من خلال جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات للحد من الاستيراد.