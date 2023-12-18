انتهاء التصويت في الانتخابات المحلية العراقية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، انتهاء التصويت في الانتخابات المحلية وغلق المراكز الانتخابية، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع العام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بلاد الرافدين.

كانت قد فتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما أغلقت عند الساعة السادسة مساء، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز".

وتعد الانتخابات المحلية هي الأولى التي تجرى في العراق منذ 10 سنوات، ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المواطنين إلى "المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح، لتمثيل المحافظات وتأدية واجباتهم ضمن القانون والدستور".