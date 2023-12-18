محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات ومصانع ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بطوخ

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمركز ومدينة طوخ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة في قطاعي الصحة والطرق والرصف لمتابعة تلك المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها وتذليل المعوقات للانتهاء منها طبقا لجداولها الزمنية، بالإضافة إلى تفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية ومصانع لتعبئة وتغليف السكر.

تأتي الجولة بهدف مراقبة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وبدأ الهحان جولة اليوم بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ العام، والتي يتم إنشاؤها على الطريق الزراعي بمدينة طوخ لتخدم مواطني مركز ومدينة طوخ والتي تبلغ مساحتها مساحة 3000 م2 تقريباً، بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 400 مليون جنيه وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%.

وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) وفي المبنى الداخلي الرئيسي تم الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما تم الانتهاء من غرف العمليات ، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فقد تم الانتهاء من تركيبهم جميعا وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

وأوضح المحافظ أن مستشفى طوخ العام تحتوي على 13 عيادة خارجية، وحدة معالجة، وصيدليتان، وغرفة الغازات، و3 غرف للأشعة، وغرفة عمليات الطوارئ، وغرفة الإنعاش وتحتوي على سريرين، وغرفة طوارئ عظام وجراحة، وحدة الغسيل الكلوي بعدد 20 سريرا، كما تضم غرفتي عمليات وغرفتي عمليات مناظير، وعناية مركزة بقوة 23 سريرا، إلى جانب غرفة عزل، و3 معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب، وغرف مرضى نساء وولادة وأطفال سعة 40 سريرا، 19 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وتبلغ تكلفتها حوالي 308 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، إذ كان لها نصيب كبير فى المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 5 مستشفيات بتكلفة مليار ونصف جنيه شاملة المباني والتجهيزات الطبية، وذلك في إطار اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.

وتابع المحافظ جولة اليوم بتفقد الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة طوخ للاطمئنان على سير العمل بها ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المعدات لتكون جاهزة في حالة الأزمات والطوارئ، حيث تفقد المحافظ الحملة والتي تتكون من 29 سيارة من 4 متر إلى 6 متر وعدد 9 سيارات من 20 متر إلى 50 متر وسيارة 12 متر وعدد 2 سيارة مكبس وعدد 9 سيارات كسح وعدد 3 لودر كبير وعدد 10 لودر وسط وعدد 5 لودر بوكت وعدد 5 برج كهرباء بلدوزر وعدد 2 جرار زراعي وعدد 10 سيارة بيك أب وعدد 13 تروسيكل .

وخلال الجولة بحث رئيس المدينة ومسئولي الحملة الميكانيكية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان .

كما وجه مسئولي الحملة الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر؛ للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال لإدارة الأعمال بكفاءة في الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

وفي قطاع الطرق والرصف فقد قام المحافظ خلال جولة اليوم بتفقد أعمال رصف شارع حسين سليمان بطول 500 متر، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة السن تمهيدا لوضع الطبقة الرابطة وتأتي أعمال الرصف ضمن خطة الرصف لمدينة طوخ، والتي تبلغ قيمتها 11.5 مليون جنيه، كما تشمل الخطة هذا العام رصف شارع مصرف الحصة بطول 230 متر وعرض 13 متر وشارع السكة الحديد بطول 250 متر وعرض 10 متر، وتم وضع الطبقة الرابطة بهم وجاري تجهيز الطبقة السطحية، كما أنه جاري أعمال رصف شارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع أحمد اللبان بعرض 6.5 متر، وتم الإنتهاء من أعمال الرصف بهم تماما وتسليمهم كما جاري إعداد رصف شارع طريق كفر منصور من مزلقان السكة الحديد حتة محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى رصف بالانترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لعدد 30 شارع بطول 4535م بمتوسط عرض 10متر .

وخلال جولة اليوم حرص محافظ القليوبية على زيارة أحد المصانع الموجودة بقرية الكلايلة التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور بمركز طوخ المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية والسكر ، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 50 طن يوميا، بالإضافة إلى احتياطي مخزون حوالي 220 طن ويوزع إنتاجه بمدينة طوخ والمدن المجاورة ويشارك بجميع المعارض التي تقوم بها المحافظة .

كما حرص الهجان على تفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة طوخ لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

واطمأن الهجان خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم ، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.