كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد للتوجه لملعب الجوهرة لملاقاة فلومينينسي

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمدينة جدة لمغادرة فندق الإقامة والتحرك إلى استاد الجوهرة المشعة، من أجل خوض لقاء الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا، في إطار الاستعداد للمباراة، كما عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

