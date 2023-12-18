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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت كارول سماحة، مرتديه بنطال أنيق باللون البيج مه بلوزة أنيقة ولافته باللون الذهبي اللامع لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارول سماحة

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