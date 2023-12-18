لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الاورنج لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية مع اللون الاورنج للعيون ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

واختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور غادة عبد الرازق