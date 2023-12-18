إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تتألق على سلم الطائرة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور ياسمين صبري