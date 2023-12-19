تراجع حاد لصادرات الوقود الصينية بعد انتهاء العقود السنوية

سجلت صادرات الديزل والبنزين في الصين تراجعاً حاداً في نوفمبر مقارنة بالعام السابق نتيجة استنفاد الشركات حصص التصدير السنوية.

وبحسب بلومبرج الشرق، فقد وصلت صادرات البلاد من الديزل إلى 1.16 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة بنسبة 45% على مستوى سنوي.

وهبطت شحنات البنزين بنسبة 40% إلى 890 ألف طن. ومع ذلك، فإن كلا من الرقمين أعلى من مستوى شهر أكتوبر.

قلصت شركات التكرير الصينية صادراتها من الوقود بعد أن أبلغتها بكين بعدم توقع أي زيادة في حصص التصدير لبقية العام.

بعد ذلك الإبلاغ، طلبت شركة تكرير النفط الصينية الكبرى "سينوبك" من الحكومة الحصول على حصة إضافية قدرها 800 ألف طن للتصدير من المنتجات المكررة النظيفة، التي تشمل أيضاً وقود الطائرات.