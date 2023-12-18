عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراها.. مسيرة زهرة العلا الإبداعية واعتزالها التمثيل وقصة زيجاتها

زهرة العلا
زهرة العلا

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا التى قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية حيث تم اختيار 6 من أفلامها ضمن قائمة افضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

مسيرة زهرة العلا الفنية

وولدت الفنانة زهرة العلا فى حي محرم بك بالإسكندرية فى 10 يونيو عام 1934، وأسمها بالكامل كان زهرة العلا محمد بكير رسمي، وانتقلت بعد ذلك مع عائلتها بالمحلة الكبري، ثم إلى القاهرة.

وكانت زهرة العلا تحب التمثيل منذ صغرها عندما كانت فى المدرسة، إلى أن التحقت بمعهد الفنون المسرحية وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة زكي طليمات وقدمت عدة مسرحيات، منها البخيل و مريض بالوهم، ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة إسماعيل ياسين.

وكان أول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم خدعني أبي للفنانة عزيزة أمير، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وشاركت إسماعيل ياسين فى بعض بطولات أفلامه، مثل إسماعيل ياسين فى الأسطول وفيلم اسماعيل ياسين فى البوليس وفيلم أبو عيون جريئة.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم مصرى ستة من أفلامها، وهي أيامنا الحلوة ورد قلبي وجميلة ودعاء الكروان وفى بيتنا رجل وسواق الأتوبيس وغيرها، وقدمت 50 مسلسل تليفزيوني و17 مسلسل إذاعي.

زيجات زهرة العلا

تزوجت "زهرة العلا" أربع مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب عملها بالفن وطموحها ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال بمشوارها الفني.

الثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد.

اعتزال زهرة العلا

قررت أن تعتزل التمثيل فى التسعينيات حيث جاء هذا القرار بعد قيامها بأداء فريضة الحج.

كانت ترفض زهرة العلا دخول ابنتها عالم الفن بسبب المعاناة التى تعرضت لها ولا تغرب أن تعانى ابنتها من نفس المصير.

قامت زهرة العلا بتسجيل مذكراتها بصوتها فى أواخر أيامها وأوصت فى حالة تقديم عمل فنى عن حياتها أن تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.

الفنانة زهرة العلا الفنان صلاح ذو الفقار زهرة العلا أفلام زهرة العلا اعمال زهرة العلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

رفع حفلات لـ العندليب من يوتيوب

أخبار الفن| حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري.. وظهور شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

أحفادي متربيين.. غادة عبد الرازق ترد على تصريحات رانيا يوسف

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

إبراهيم الحكمي يحيي حفل موسم الرياض مع موضي الشمراني وإبراهيم السلطان

ترشيحاتنا

غضب شعبي عالمي يدفع حلفاء الاحتلال لرفض جرائمه

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

السفيرة الأمريكية: سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتحقيق السلام العادل

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتـل قائدين من قواته في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ