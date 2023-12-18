فى ذكراها.. مسيرة زهرة العلا الإبداعية واعتزالها التمثيل وقصة زيجاتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا التى قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية حيث تم اختيار 6 من أفلامها ضمن قائمة افضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

مسيرة زهرة العلا الفنية

وولدت الفنانة زهرة العلا فى حي محرم بك بالإسكندرية فى 10 يونيو عام 1934، وأسمها بالكامل كان زهرة العلا محمد بكير رسمي، وانتقلت بعد ذلك مع عائلتها بالمحلة الكبري، ثم إلى القاهرة.

وكانت زهرة العلا تحب التمثيل منذ صغرها عندما كانت فى المدرسة، إلى أن التحقت بمعهد الفنون المسرحية وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة زكي طليمات وقدمت عدة مسرحيات، منها البخيل و مريض بالوهم، ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة إسماعيل ياسين.

وكان أول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم خدعني أبي للفنانة عزيزة أمير، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وشاركت إسماعيل ياسين فى بعض بطولات أفلامه، مثل إسماعيل ياسين فى الأسطول وفيلم اسماعيل ياسين فى البوليس وفيلم أبو عيون جريئة.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم مصرى ستة من أفلامها، وهي أيامنا الحلوة ورد قلبي وجميلة ودعاء الكروان وفى بيتنا رجل وسواق الأتوبيس وغيرها، وقدمت 50 مسلسل تليفزيوني و17 مسلسل إذاعي.

زيجات زهرة العلا

تزوجت "زهرة العلا" أربع مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب عملها بالفن وطموحها ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال بمشوارها الفني.

الثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد.

اعتزال زهرة العلا

قررت أن تعتزل التمثيل فى التسعينيات حيث جاء هذا القرار بعد قيامها بأداء فريضة الحج.

كانت ترفض زهرة العلا دخول ابنتها عالم الفن بسبب المعاناة التى تعرضت لها ولا تغرب أن تعانى ابنتها من نفس المصير.

قامت زهرة العلا بتسجيل مذكراتها بصوتها فى أواخر أيامها وأوصت فى حالة تقديم عمل فنى عن حياتها أن تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.