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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بوصفها الأعلى.. عماد الدين حسين: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 دخلت التاريخ

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، إن ما تم تحليله قبل المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات صار حقيقة ولم يكن هناك مفاجئة كبرى في فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن البطل الحقيقي اليوم والمفاجأة الكبرى كانت نسبة المشاركة بالانتخابات فنسبة 66 في المئة دخلت تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية بوصفها الأعلي على الإطلاق.

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وأضاف«حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشاركة الكبرى بالانتخابات الرئاسية مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بعد فوزه بقليل دلالة على رفض الشعب الحرب على قطاع غزة وشعوره بالامان المصرى والخطورة التي تلمسه، مشيرًا إلى أن وجود المرشح حازم عمر في المرتبة الثانية يعد مفاجئة بجانب وجود مرشح من حزب الوفد بالمرتبة الأخيرة.

وتابع: ان خلو الانتخابات من اي اعتراضات او طعون او عقبات بين الأحزاب المتنافسة والتي كان يتم رصدها بالماضي، يعتبر فوزا للناخب المصرى الذي قام بالمشاركة بكثافة لمساندة مصر وشعوره القوى تجاه وطنه.

السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاتب الصحفي عماد الدين حسين القاهرة الإخبارية

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