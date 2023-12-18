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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد البحريني مهنئا السيسي: نحرص على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين

أرشيفية
أرشيفية

 أعرب ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، عن تهانيه بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا" إن الأمير سلمان بعث "برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".

وأضافت أن ولي العهد أشاد "بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ.

وأكد ولي العهد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف 451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت  في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفق الهيئة، فإنه تم تسجيل 44 مليوناً و88 ألف صوت صحيح بنسبة 88.9%  من إجمالي عدد الأصوات.

وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، على مليون و986 ألفاً و352 صوتاً بنسبة 4.5% من الأصوات الصحيحة، بينما حل في المرتبة الثالثة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، على مليون و776 ألفاً و952 صوتاً بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

وجاء في المرتبة الرابعة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، إذ حصل على 822 ألفاً و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

 

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