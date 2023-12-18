يعد الشيش طاووق من أشهى الأكلات التى يحبها الكبار والصغار خاصة أنها فى الشكل تشبه الكباب ومعها تشكيلة متنوعة من الخضرات الجذابة بجانب قطع الدجاج.

نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق زى المطاعم وبإمكانيات بسيطة من خلال وصفة شهية للشيف شربيني

مقادير الشيش طاووق في الفرن

أوراك دجاج مخلية

عصير ليمون

زيت

زبادي

ثوم

صلصة طماطم

ملح فلفل أسود

بهارات

قرفة بودرة

حبهان

فلفل الوان

بصل بودرة

زعفران

طريقة عمل الشيش طاووق بدون شواية:

- افرمي الثوم مع زيت الزيتون وعصير الليمون وزعتر وبوردة زعفران وملح وفلفل أسود والقرفة وحبهان وبهارات وصلصة طماطم وزبادي في الكبة واخفقيهم حتى يتكون صوص سائل.

- قطعي اوراك الدجاج المخلية أجزاء صغيرة ثم ضعيها فى خليط الثوم وزيت الزيتون واسكبي الباقى على الفلفل والبصل ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن ويقدم الشيش طاووق بجوار المكرونة أو الخبز والصوص المفضل