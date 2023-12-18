تخطت 4 ريختر.. زلازل متتالية تضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال قوي في كلكيت بمدينة جوموشانه التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر، وعلي عمق 15.68 كم تحت سطه الأرض.

وأشارت إلى أنه بعد هذا الزلزال بدقائق، وقع زلزال جديد في المنطقة بقوة 3.4 درجة علي مقياس ريختر، حسبما ذكر مرصد كاندليا لتركي لررصد الزلازل.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.