عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخطت 4 ريختر.. زلازل متتالية تضرب تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال قوي في كلكيت بمدينة جوموشانه التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر، وعلي عمق 15.68 كم تحت سطه الأرض.

وأشارت إلى أنه بعد هذا الزلزال بدقائق، وقع زلزال جديد في المنطقة بقوة 3.4 درجة علي مقياس ريختر، حسبما ذكر مرصد كاندليا لتركي لررصد الزلازل.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

بريطانيا ترصد طائرتين مسيرتين بالقرب من خليج عدن.. وتوجه رسالة للسفن

العاهل الأردني: أمريكا بإمكانها لعب دور رئيسي في إنهاء الحرب على غزة

ترامب يخطط لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بشكل جذري

أول رد من ميليشيا الحوثي على إنشاء قوة لتأمين البحر الأحمر

المحكمة الجنائية الدولية تمدد عمل فريقها في ليبيا

فرانس برس: إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن وقف الحرب بغزة

أبو مازن مهنئا الرئيس السيسي: أتمنى لمصر مزيدا من التقدم والازدهار

سوريا.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة

ترشيحاتنا

مبارة سيئة.. عمرو أديب: الأهلي في عنق الزجاجة ومش عارف يخرج منها

الشيخ لـ نتنياهو: لا حماستان أو فتحستان.. هي فلسطين شئت أم أبيت

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا

الجيش الأردني يشن غارات جوية داخل الأراضي السورية

مصادر إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسري مع حماس

الرئيس العراقي مهنئا السيسي: حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

بعد القبض على محتكري البصل.. أسهل طريقة لطبخة بدون خضار

طبيب يكشف حقائق عن مخاطر البخور على الرئة

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ