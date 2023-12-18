بجوائز مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة "المتحدث الفصيح"

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" تشجيعا على التحدث باللغة العربية الفصحى، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ورصدت وزارة الأوقاف، جوائز هذه المسابقة، والتي تصل إلى مليون جنيه، يحصل عليها الفائزون فيها.

ونوهت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل مسابقة "المتحدث الفصيح" خلال الأيام القليلة القادمة، وشروط وضوابط التقدم إليها.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لم تهن اللغة العربية على العرب الأصلاء يومًا، فهي لغة القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ".

وتابع: ولا شك أن حفظ القرآن يتبعه حفظ لغته، وقد بين الحق سبحانه أن نزول القرآن بالعربية تشريف وتكليف لأهلها، يقول سبحانه مخاطبا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ"، وقد أدرك أصحاب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك، فكان سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم، ومرَّ (رضي الله عنه) على قوم يتعلمون الرمي فيخطئون، فلامهم على ذلك، فقالوا: "إنا قوم متعلمين" بنصب ما حقه الرفع، فقال (رضي الله عنه): لخطؤكم في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم، وكتب إليه سيدنا أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) كتابًا فوجد فيه لحنًا لغويًّا، فكتب إليه : اضرب كاتبك سوطًا واعزله عن عملك .