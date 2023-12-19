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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي الدين هلال يناقش المهام والتحديات أمام الرئيس السيسي في الفترة الثالثة

على الدين هلال
على الدين هلال

حدد  الدكتورعلي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية التحديات والمهام الرئيسية  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الثالثة  قائلاً : " ثلاثة أمور رئيسية مطلوبة من الرئيس في فترة  الجديدة والاخيرة، وهي توسيع المجال العام وإطلاق قوى المجتمع ولا  يجب نخاف من تعدد الاحزاب ولا تعدد الاراء ووجود أراء مخالفة  خاصة أن الشعب ناضج والنظام السياسي أكثر إستقرارا والمؤسسات السياسية نستطيع  تحمل جرعة أكبر من الاختلاف ".


وواصل هلال في مداخلة عبر برنامج  كلمة أخيرة ، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON : " محتاجين  نشوف فكرة تنوع الاراء في التلفزيون والاحزاب ومجال أكبر للاحزاب ودور لها وهذا يعني  تنصيب دور البرلمان حتى يكون البرلمان  في مكانه الحقيقي لانه يجب أن  يكون بؤرة إهتمام دائمة  من المواطنين لان معبر  عن الجماهير ".


أردف : "  نحتاج  في بعض القوانين المتعلقة بالاحزاب والمجتمع المدني تعديلات حتى لو جزئية فهي  كفيلة بفك التكتيف  وهي موجودة في أطروحات المحور السياسي  في الحوار الوطني .


وأشاد بما قاله الرئيس في كلمته قائلاً : "  الرئيس في كلمته قال مسؤولية  قال نتحملها بأمانه ونسلمها بتجرد وهي عبارة مهمة   وأنه سوف يسلم هذه السلطة ".


مواصلاً : " الانتخابات شيء عظيم نتيجة الحوار الوطني  لان الحوار كان أول ممارسة علنية لجميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية في الحوار وتبادل الراي والاختلاف والتوافق  والرئيس  كان حريصاً في قيمته بعد أن  قال سوف نستكمل  وهذا معناه في  إنتخابات وإستكمال الحوار الوطني.

 

علي الدين هلال الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحزاب الحوار الوطني التحديات

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