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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

صدى البلد

تلقى الأهلي خسارة بثنائية نظيفة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 مساء اليوم الإثنين.

ومع هذه الخسارة يلتقي الأهلي مع الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني التى ستقام غدا، فى مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية يوم 22  ديسمبر 2023. 

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

وتأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا عن مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية؛ بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وحصل كهربا على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة السعودي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد للفريق السعودي.

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