ميدو: على روي فيتوريا ضم كهربا للمنتخب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق أنه يتوجب على روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري ضم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي في معسكر الفراعنة القادم.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كنت في مكان روي فيتوريا؛ سأكون سعيدا للغاية بمستوى الأهلي في كأس العالم للأندية، خصوصًا في مباراة الاتحاد، والشوط الأول من مباراة فلومينينسي البرازيلي".

وأضاف: "ظهر لمنتخب مصر لاعب جيد جدًا وهو أحمد نبيل كوكا، وسأكون سعيدًا بأداء ياسر إبراهيم، وهو يقدم أداء أفضل من مستوياته في المباريات الماضية".

وتابع: "كهربا يجب أن يكون في المنتخب، تحركاته خطر، ويستطيع أن يمنحك اختيارات مختلفة، سيكون إضافة للمنتخب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مستوى إمام عاشور في المباراة الأولى أمام الاتحاد والشوط الأول أمام فلومينينسي يشجع روي فيتوريا على ضمه للمنتخب، هو لاعب مهم للغاية".