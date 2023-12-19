رضا عبدالعال: كولر سبب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشكل سيء فنياً.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يتحمل مسؤولية خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ".



وأضاف:" كولر تغييراته متأخرة دائمًا خلال الفترة الماضية في مباريات الأهلي ولا يجيد قراءة المنافس بشكل جيد، وتصريحاته عقب المباريات غير منطقية بالمرة.