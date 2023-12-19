إلهام شاهين: أتمنى تقديم عمل عن فلسطين يوثق الحقيقة الكاملة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تتمنى تقديم عمل "يوم في فلسطين"، ولو وجدت عملا يوثق الحقيقة الكاملة وتاريخ ما حدث في فلسطين ويحكي أسباب العداوة بين العرب وإسرائيل؛ ستقدمه على الفور.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أن الكساد الإاقتصادي الذي حدث منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا، وأحداث الربيع العربي، أثرت على الوضع الأقتصادي للدولة، ولكن الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة تجعلنا نتمسك بالأمن والأمان.



العالم يواجه أزمة اقتصادية

أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية، وأثرت تلك الأزمة على دول كبرى في العالم.