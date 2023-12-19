رئيس البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية 2024، والرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية جديدة، خاصة أن الانتخابات شهدت نزاهة وحيادية وإقبالاً كبيراً من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تأتي والعالم العربي يشهد فيه أوقات حرجة.

وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البرلمان العربي يرى هذا العرس الديمقراطي هو استمرار للنهج الديمقراطي في مصر، خاصة أنها اتبعت معايير الدولية في إجراءات الانتخابات، ما يؤكد ريادة مصر في هذا الجانب.

جود الكم الكبير من الناخبين هو نجاح منقطع النظير

وأشار إلى أن وجود الكم الكبير من الناخبين هو نجاح منقطع النظير، ويعد أكبر خضور للناخبين، ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم هكذا انتخابات، ونجاح الرئيس السيسي بهذه الانتخابات يؤكد الثقة الكبيرة من الشعب المصري، لما له من دور كبير في النهضة المصرية وتجاوز الكثير من التحديات التي مرت في المنطقة والعالم.