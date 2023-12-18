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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: فوز السيسي بولاية ثالثة يجسد إصرار المصريين على استكمال التنمية

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية. 

وأضاف أن هذا الفوز يعكس في الوقت ذاته رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات، وثقتهم الكاملة في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، من أجل دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري العريق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن منح الشعب المصري ثقته الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي، وبهذه النسبة الكاسحة، يعكس ويؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، منوها بأن هذه الثقة الغالية التي جسدتها صناديق الانتخابات، تمثل بداية قوية للجمهورية المصرية الجديدة.

وأشار "العسومي" إلى أن الرهان الأكبر الذي جسدته ثقة المصريين في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو وعيهم الكامل بطبيعة المرحلة الحالية، التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية، وإيمانهم التام بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة كافة هذه التحديات، والنهوض بالدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف المواطن المصري في المقام الأول والأخير.

وأعرب "العسومي" عن خالص تمنياته القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة، وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار، منتهزا هذه الفرصة للإعراب عن تقدير البرلمان العربي للدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكل أجهزتها للبرلمان العربي، من أجل تيسير القيام بمهامه في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.
 

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