محمد الباز: محاولات تصدير صورة استباقية عن الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، أن هناك من حاولوا تصدير صورة استباقية عن الانتخابات الرئاسية، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وهو ما ظهر من خلال إقبال المواطنين على التصويت.

وقال محمد الباز، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أن تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات دور أصيل لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن أكثر الرابحين في الانتخابات الرئاسية.

ونوه الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، بأن الدولة دعمت ملايين الأسر بعد إزاحة الإخوان، مؤكدا أن الدولة الآن تعرف متطلبات مواطنيها، بالفرد، عكس ما كان يحدث سابقا.

البرامج الاجتماعية

أشار محمد الباز إلى أن الإصلاح الاقتصادي في مصر دعم الفئات الفقيرة، وهو ما ظهر من خلال البرامج الاجتماعية.