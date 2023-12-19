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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 فرق عربية حجزت مقاعدها.. ما الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يتساءل الكثيرون من عشاق وجماهير كرة القدم عن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، حيث حجزت العديد من الأندية مقعدها بالفعل في البطولة الجديدة.

رغم ذلك، لا تزال هناك مقاعد شاغرة تنتظر الحسم، خاصة على الصعيد الأفريقي والعربي، فما موقف الأندية المصرية من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، ويشارك من قارة إفريقيا أربعة فرق هم الفائزون ببطولة أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة السابقة على سنة إقامة البطولة.

بناءا على ما سبق ضمن فريق الأهلي المصري المشاركة لفوزه بنسخة البطولة عام 2021 والنسخة الحالية، وكذلك نادي الوداد المغربي لفوزه بنسخة 2022.

وبعد وصول "الأهلي والوداد" إلى نهائي العام الماضي، أصبح هناك مقعد شاغر يجب تحديد هوية صاحبه بناء على ترتيبه في إفريقيا على مدار الأربع سنوات.

ما موقف الزمالك من المشاركة؟

لم يتم حسم موقف الزمالك بعد من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه لا يزال يمتلك الحظوظ إذا حسن ترتيبه داخل القارة الأفريقية وحصد المزيد من النقاط.

يستطيع الزمالك أيضا، تعزيز فرصه في حصد ترتيب متقدم على مستوى القارة، بالتأهل للبطولة الإفريقية والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، أو التأهل لبطولة الكونفدرالية وحصدها.

يذكر أن الزمالك يتصدر حاليا ترتيب مجموعته في الكونفدرالية بالعلامة الكاملة، وذلك بعد حصد 9 نقاط من 3 مباريات لعبها حتى الآن، وسط تفاؤل من قبل الجماهير بإمكانية فوزه بالبطولة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

حجز 18 فريقا حتى الآن، مقعدهم في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، والتي جاءت كالآتي:

مانشستر سيتي

ريال مدريد

تشيلسي

بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان

إنتر ميلان

بنفيكا

بورتو

فلامنغو

بالميراس

فلومينينسي 

سياتل ساوندرز

ليون

مونتيري

الأهلي

الهلال

أوراوا رد دايموندز

الوداد

كأس العالم للأندية 2024

يذكر أن النادي الأهلي قد ودع بطولة كأس العالم للأندية الحالية بعد خسارته من فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي على المركز الثالث ومواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليابانى، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، على أن يواجه فريق فلومينينسي، الفائز من المباراة السابقة في النهائي.

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