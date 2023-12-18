الأهلي يخسر أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل فلومينينسي إلى الدور النهائي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد الياباني، ويلعب الاهلي مع الخاسر منهما على المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من النادي الأهلي على الكرة، وهدد مرمى الفريق البرازيلي بأكثر من كرة أبطالها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وكرة خطيرة واحدة لفريق فلومينينسي عندما ارتطمت كرة مهاجمه بالقائم.

معاينة أرضية الملعب

أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى معاينة لأرضية ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل خوض لقاء فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وخلال تفقد اللاعبين أرضية الملعب قاموا بتوجيه التحية للجماهير التى حضرت في المدرجات لتشجيع ومؤازرة اللاعبين.

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.