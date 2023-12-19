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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل حقًا سنعيش هناك.. أحدث اكتشافات ناسا على كوكب المريخ| ستذهل

صدى البلد

أعلنت وكالة ناسا عن أحدث اكتشافاتها على كوكب المريخ حيث أمضت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لها أكثر من 1000 يوم على سطح الكوكب، لكنها لا تزال تكتشف تفاصيل جديدة حوله.

دلتا وبحيرة

 

وكشفت وكالة ناسا عن وجود بحيرة قديمة ودلتا نهر على سطح الكوكب يمكن أن يساعدان في حل ألغاز جديدة حول الماضي الخاص به. والأهم من ذلك، أنه يمكنهم أن يكشفون أيضًا عما إذا كانت الحياة موجودة هناك على الإطلاق، بحسب ما ورد في تقرير لموقع indy100.

وكانت دلتا النهر المعنية تغذي فوهة Jezero Crater التي يبلغ عرضها 28 ميلًا منذ مليارات السنين، حيث تستكشف مركبة بيرسيفيرانس منذ فبراير 2021.

عينات صخرية

 

والتقطت المركبة أيضًا 23 عينة صخرية مختلفة من جميع أنحاء المنطقة، والتي سيتم إرسالها في النهاية إلى الأرض.

وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد، إلا أن مركبة بيرسيفيرانس Perseverance لديها أداة خاصة بها لتحليل العينات الكيميائية، تُعرف باسم PIXL. 

أوضحت هذه الأداة أن بعض العينات الصخرية المكتشفة تحتوي على السيليكا، وهو معدن يساعد في الحفاظ على الحفريات والجزيئات العضوية على الأرض. 

كما تشمل العينات الأخرى الحديد المرتبط بالفوسفات، وهو مصدر طبيعي للفوسفور، وهو عنصر يتواجد كجزء من الحمض النووي وأغشية الخلايا.

كما تم العثور على نوع آخر من المعادن وهو الكربونات، الذي يظهر في البيئات التي كانت غنية بالمياه في السابق.

وقال كين فارلي، عالم مشروع بيرسيفيرانس أنهم اختاروا جيزيرو كريتر كموقع لهبوط مركبة بيرسيفيرانس على سطح المريخ لأن الصور المدارية أظهرت دلتا نهر بهذه المنطقة - وهو دليل واضح على أن بحيرة كبيرة ملأت الحفرة ذات يوم.

وأكد كين فارلي أنه في حين أن هذه المنطقة هي المرشح الرئيسي لحياة غريبة قديمة محتملة على كوكب المريخ، إلا أنه لم يتم العثور على أي علامات بالفعل - حتى الآن.

ناسا المريخ كوكب المريخ بيرسيفيرانس بحيرة دلتا نهر عينات صخرية مركبة بيرسيفيرانس

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