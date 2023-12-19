برواتب 3 آلاف جنيه.. توفير 373 فرصة عمل للشباب فى القليوبية| صور

أعلنت مديرية القوى العاملة فى القليوبية توفير 373 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر الجاري فى عدد من الشركات برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقالت إيمان شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2300 جنيه حتى 3000 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.

وأضافت أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، كما تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأكدت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، حتى استيفاء العدد المطلوب، من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

410868235_898080978344426_1256159239778622820_n

410889553_898080871677770_3031906378342196823_n

410900445_898080965011094_7777378326974296357_n

410935427_898080988344425_1971187654932880550_n

410935980_898080891677768_8878818056773452661_n

410979171_898080895011101_369108120696444109_n