برواتب 3 آلاف جنيه.. توفير 373 فرصة عمل للشباب فى القليوبية| صور

أعلنت مديرية القوى العاملة فى القليوبية توفير 373 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر الجاري فى عدد من الشركات برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.
وقالت إيمان شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2300 جنيه حتى 3000 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.
وأضافت أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، كما تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.
وأكدت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، حتى استيفاء العدد المطلوب، من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.