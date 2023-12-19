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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

انقلاب سيارة بأسيوط
انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب بمركز الفتح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الرحاب ووجود حالة وفاة وإصابة.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم م ٣٤٩٦ م وأسفر الحادث عن مصرع " رضا . . غ " ٦٠ عاما، وإصابة " حلا . م . س " ٢٢ عاما .


وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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