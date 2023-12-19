إعلان نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية بجامعة حلوان

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، والتي شملت الكليات المتخصصة وغير المتخصصة.

وجاء إقامة هذه المسابقة تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية المختلفة ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأُقيمت فعاليات المسابقة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في المسابقة 29 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، وجاءت النتائج كالتالي:

بالنسبة للكليات المتخصصة، حصلت كلية التمريض على المركز الأول، وكلية الطب على المركز الثاني، فيما فاز المعهد الفني للتمريض بالمركز الثالث.

أما بالنسبة للكليات غير المتخصصة، فقد حصلت كلية التربية على المركز الأول، وكلية التجارة وإدارة الأعمال على المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث مناصفة بين كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الفنون الجميلة.

وأشرف على تنظيم فعاليات المسابقة كل من الأستاذ هشام رفعت القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

وعلى جانب آخر كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علماء الجامعة المميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal،

حيث تم ترتيب أفضل ٤٠ باحث على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمها مكتب التصنيف الدولي حول التصنيف الدولي وطرق زيادة معدلات الاستشهاد واعتماده على الباحثين المميزين ذات المؤشر العالي لتأثير الاستشهادات المرجعية في مجال التخصص.

(with high field-weighted citation impact)

والتي عقدت فعالياتها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه الورشة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي والتصنيف الدولي، وتشجيع الباحثين على العمل الإبداعي والمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وزيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث المصرية واعتمادها على الباحثين المميزين.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب ان الورشة هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية التصنيف الدولي وكيفية زيادة معدلات الاستشهاد والاعتماد على الباحثين ذوي الإسهامات المميزة في المجالات العلمية وتكريمهم على ما بذلوه من جهد للارتقاء بتصنيف الجامعة من خلال بحوثهم ومشاريعهم.