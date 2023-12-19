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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جوائز قيمتها مليون جنيه.. الأوقاف تنشر تفاصيل أكبر مسابقة للتحدث باللغة العربية

صدى البلد

أعلنت  وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي :
الفرع الأول : الأئمة والواعظات
الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم 
الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم 
الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون 
الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي 
الجوائز :
أولًا : الجوائز العامة "للنجوم"
الفائز الأول بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه بشرط الحصول على 90% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا. 
الفائز الثاني بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (75) ألف جنيه بشرط الحصول على 85% تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (60) ألف جنيه بشرط الحصول على 80% تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا. 
ثانيًا : الجوائز المخصصة للفروع لغير الفائزين بالجوائز على مستوى جميع المتسابقين، حيث يتم تصعيد الأول والثاني والثالث من كل فرع للتصفية النهائية، والمنافسة على المراكز الثلاثة العامة الأولى. 
1- جوائز الفرع الأول : الأئمة والواعظات 
الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
2- جوائز الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم
الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
3- جوائز الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم 
الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
4- جوائز الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون 
الفائز الأول جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثاني جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث جائزة مالية 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
5- جوائز الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي
الفائز الأول جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثاني جائزة مالية 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
الفائز الثالث جائزة مالية 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
ثالثًا : جوائز المحافظات
جائزة قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل الفائزين على مستوى كل محافظة بشرط الحصول على 65% على الأقل تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا، وذلك حال عدم فوز أحد من أبنائها بأي من المراكز المقررة للفروع الخمسة الأولى.
رابعًا : مائة جائزة تشجيعية بشرط الحصول على 65% على الأقل تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.
خامسًا : سيتم منح الأوائل على مستوى النجوم والفروع جميعًا شهادة "المتحدث الفصيح".
مع ملاحظة أن الاختبار سيكون في المرحلة الأولى نظريًّا في ضوء كتاب : "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتطبيقيًّا في إجادة الكتابة والتحدث باللغة العربية الفصحى ، ثم يتصاعد تدريجيًّا عند التصفيات النهائية، وللاطلاع على كتاب أساسيات اللغة العربية اضغط على الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2016/09/03-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-20-11-2022%D9%85.pdf
فعلى من يرغب في التقدم للمسابقة الاشتراك عبر الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO5Zk9YNBqp-w4pOTLpZmT8dopnvXBytvrhiYvFDUN-04q3g/viewform?usp=sf_link

مسابقة المتحدث الفصيح الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الاوقاف

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