عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدفيك في برد الشتاء.. أسرع طريقة لعمل شوربة كوارع بالبيت

شوربة كوارع
شوربة كوارع

تعد شوربة الكوارع من الأكلات الشعبية، التي تتميز بفوائد صحية عديدة وخصوصاً تقديمها في الشتاء للمزيد من التدفئة، حيث تجهز بمكونات سهلة وبسيطة وصحية ومضمونة في المنزل.


طريقة عمل شوربة الكوارع:

المقادير:

2 فرد كوارع
ثمرة بصل كبيرة مقطعة
ثمرة ليمون معصورة
فص مستكة
فص حبهان
1 ملعقة صغيرة ملح
فلفل اسود مطحون
رشة كمون
3 فص ثوم مهروس
ورق لورى

خطوات التحضير:

تغسل الكوارع جيدا بالماء ثم تنقع في ماء و خل لمدة 15 دقيقة ،ثم تصفى الكوارع من الماء و تغسل جيدا مرة أخرى.
في إناء على نار متوسطة نضع 3/4 الإناء ماء ثم نضع البصل و ورق اللورى ثم نضع الكوارع.

يزال الريم من على الوجه الطبقة التي تتكون بعد وضع الكوارع ثم تتبل بالملح و الفلفل و الثوم ثم تترك لمدة من ساعة الى ساعتين حتى تنضج.

توضع الكوارع في طبق التقديم و يوضع عليها القليل من الشوربة ثم تقدم ساخنة مع الليمون.

شوربة الكوارع شوربة الكوارع ثوم مستكة حبهان ليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. صور

رشقات صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب وضواحيها

السيسي لمرشحي الرئاسة 2024: الحوار بين مختلف الأطياف السياسية سمة للجمهورية الجديدة

حكم دولي سابق: كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

المتحدث باسم اليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال المتعافين في مستشفيات غزة

تصويت لوقف الحرب.. كيف دعم المصريون أهالي غزة في شخص الرئيس؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

فيديو

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ