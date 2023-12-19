تدفيك في برد الشتاء.. أسرع طريقة لعمل شوربة كوارع بالبيت

تعد شوربة الكوارع من الأكلات الشعبية، التي تتميز بفوائد صحية عديدة وخصوصاً تقديمها في الشتاء للمزيد من التدفئة، حيث تجهز بمكونات سهلة وبسيطة وصحية ومضمونة في المنزل.



طريقة عمل شوربة الكوارع:

المقادير:

2 فرد كوارع

ثمرة بصل كبيرة مقطعة

ثمرة ليمون معصورة

فص مستكة

فص حبهان

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل اسود مطحون

رشة كمون

3 فص ثوم مهروس

ورق لورى

خطوات التحضير:

تغسل الكوارع جيدا بالماء ثم تنقع في ماء و خل لمدة 15 دقيقة ،ثم تصفى الكوارع من الماء و تغسل جيدا مرة أخرى.

في إناء على نار متوسطة نضع 3/4 الإناء ماء ثم نضع البصل و ورق اللورى ثم نضع الكوارع.

يزال الريم من على الوجه الطبقة التي تتكون بعد وضع الكوارع ثم تتبل بالملح و الفلفل و الثوم ثم تترك لمدة من ساعة الى ساعتين حتى تنضج.

توضع الكوارع في طبق التقديم و يوضع عليها القليل من الشوربة ثم تقدم ساخنة مع الليمون.