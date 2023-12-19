أحمد الشناوي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالفوز في الانتخابات الرئاسية

قدم الدكتور احمد الشناوي امين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وللشعب المصري الذي انحاز للاستقرار والامن والامان ومواصلة مسيرة الاصلاح الجريئة.

الانتخابات الرئاسية

وقال الشناوي إن الانتخابات الرئاسية كانت رسالة مهمة للداخل والخارج بان وعي المواطن المصري كبير وانحيازه للوطن ومصالحه القومية والأمنية عقيدة راسخة في عقيدة الشعب المصري.

واكد الشناوي ان القيادة السياسية والحكومة ومجتمع الاعمال والمجتمع المدني يقفون صفا واحدا من أجل مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمصر في ظل ظروف سياسية واقتصادية وامنية صعبة علي المستوي الدولي والاقليمي.

وأشار الي ان الاولوية لدعم الاستقرار بالبلاد، واستكمال مسيرة التنمية والبناء والتنمية العمرانية الشاملة.