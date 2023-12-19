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ديني

منظمة خريجي الأزهر ومحافظة البحيرة يبحثان التعاون لنشر الفكر الوسطي

صدى البلد

التقى أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتورة نهال بلبع - القائم بأعمال محافظ البحيرة، لتعزيز التعاون بين المنظمة والمحافظة في مجال نشر سماحة الإسلام وثقافة التعايش وقبول الآخر وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
 

قال أ.د/محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن المنظمة تقوم بجهد كبير في مجال نشر منهج الأزهر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.
 

ومن جانبها عبرت د. نهال بلبع - القائم بأعمال محافظ البحيرة، عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة في كافة الأنشطة التي تعمل على توعية الشباب وتثقيفهم، مطالبة بزيادة الفعاليات التوعوية والتثقيفية في ظل استقطاب الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور محمد المحرصاوي، مجموعة من إصدارات المنظمة ومجلة نور ودرع المنظمة للدكتورة نهال بلبع؛ تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة المنظمة.
 

حضر اللقاء الدكتور منصور أبو العزب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ورئيس فرع المنظمة، وأ.د/ نادية الحناوي - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالبحيرة، علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، خالد الوليلي - إدارة المكاتب الداخلية، ومحمد عاشور - منسق فرع المنظمة بالبحيرة.

محمد المحرصاوي خريجي الأزهر محافظ البحيرة نهال بلبع الازهر الشريف

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