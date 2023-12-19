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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر: لقاء السيسي ومرشحي الرئاسة يعبر عن نزاهة العملية الانتخابية

جيهان مديح
جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، ما يعطي العديد من الدلالات حول استثنائية العملية الانتخابية، سواء من حيث شكل المنافسة والتعددية التي شهدتها، أو من حيث نزاهة العملية الانتخابية نفسها والذي لمسناه أثناء الانتخابات وما بعد صدور النتيجة، واليوم خلال اللقاء الذي تم بقصر الاتحادية.

وأضافت "مديح"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي من خلال لقاءه اليوم بمرشحي الرئاسة 2024، يدلل على الحالة الديمقراطية التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنها فرصة لبداية جديدة على مسار الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

وأشارت رئيس حزب  مصر أكتوبر، إلى أن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة، والذين يعبرون عن تيارات سياسية مختلفة، يؤكد استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

وناشدت مديح، الأحزاب السياسية، أن ينتهزوا هذه الحالة التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وأن تعرض برامجها على المواطنين.

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي

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