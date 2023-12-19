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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التصويت الكثيف لـ السيسي في الانتخابات تفويض جديد لإستكمال مسيرة التنمية

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

هنأ النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت فى تاريخ مصر بنسبة 89.6٪؜ من عدد الأصوات الصحيحة، مضيفا أن ذلك دليل قاطع على التفاف المصريين حوله من أجل استكمال الانجازات ومسيرة البناء والتنمية.

وأكد فهمي ، في بيان له اليوم ،  أن التصويت الكثيف للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها لدى شعبه، ويمنحه تفويضا جديدا لإتمام المشروعات الوطنية واستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأها منذ العام 2014 وقطعت فيها مصر شوطا طويلا فى كافة المجالات ،  لافتا إلى أن ما مضى من سنوات كات بمثابة الزراعة وأن الفترة المقبلة ستكون هى جني الثمار وهو ما سيعود على اقتصادنا بالإيجاب.

وطالب عضو مجلس الشيوخ ، الشعب المصري بضرورة الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت؛ نظراً لحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي، موضحا  أن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف كبير، وأن كل دول الجوار الجغرافي تعاني من صراعات وأزمات، علاوة على مخططات تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الأمر الذي يتطلب توحيد الصف خلف قيادته السياسية.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة لها رؤية ثاقبة تتعامل مع التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة، فالمسئولية كبيرة وتتطلب الكثير من الجهد والعمل للتصدي للكل التحديات،  مشيدا بجهود ودور الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين والقضاة و الناخبين والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات التي تابعت هذه الملحمة الوطنية.

السيسي حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ النائب عمرو فهمي

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