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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة كبيرة بالنازحين.. إعلان خطير من الصحة العالمية بشأن انتشار الكوليرا بالسودان

النازحين من السودان
النازحين من السودان

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن وباء الكوليرا أصبح منتشرا في نصف ولايات السودان.

ووفقا لشبكة “العربية”، حذرت الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع نتيجة الزيادة المروعة في عدد النازحين بسبب الصراع في السودان.

وأشارت إلى أن هناك 300 ألف نازح بولاية الجزيرة السودانية نزحوا مرة أخرى منذ اندلاع الاشتباكات.

والاسبوع الماضي، نوهت منظمة الصحة العالمية بخطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار القتال والنزوح الجماعي وتفشي الأمراض.

 وقال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، د. محمد توفيق مشعل، إن العديد من الناس فقدوا حياتهم بسبب تعطل النظام الصحي وعدم إمكانية الوصول إلى العمليات الجراحية العاجلة، والأدوية والخدمات المنقذة للحياة.

وحذر مشعل من تفاقم تفشي الأمراض، مشيراً إلى أنه خلال شهر واحد انتشرت الكوليرا من 3 إلى 9 ولايات – بما في ذلك المدن الكبرى والمناطق التي يدور فيها الصراع، مع وجود أكثر من 5,400 حالة اشتباه بالإصابة ومؤكدة و170 حالة وفاة.

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