أبو العينين أمام البرلمان: الشعب المصري بادل الرئيس السيسي الحب بالحب والوفاء بالوفاء

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري على الملحمة التاريخية التي قدمها للعالم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه أبو العينين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق كل التقدير، قائلا: الشعب المصري بادل الرئيس الحب بالحب والوفاء بالوفاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال النائب محمد أبو العينين، إن التكنولوجيا واحدة من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث حاليا عن صناعات المستقبل في الاستثمار والسوق العالمي.

و قال "أبو العينين"، إن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا "لنحو 23 عاما"، مشيرا إلى أنه مشروع القانون يتعرض لكافة المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع التكنولوجي.

و اضاف وكيل مجلس النواب: أنا مع القانون والفكر الذي يطرحه لوجود نقابة ترعى التكنولوجيين وتحافظ على حقوقهم تحت مظلة واحدة.

و لفت محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تصور واضح لفض التشابكات في القانون، قائلا: نحن أمام تخصصات متشابكة كليات الهندسة وكليات أخرى تقوم بنفس العمل الخاص بالتكنولوجيين.