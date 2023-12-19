إزالة 1796 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال أكتوبر ونوفمبر

شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة انتصار مرسي، حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء بناء على تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 1796 إعلانًا مخالفًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.