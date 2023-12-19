عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: تخصيص 39938 تابلت للصف الأول بالثانوي العام

استلام التابلت بتعليم
استلام التابلت بتعليم الإسكندرية

 

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية  التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الإسكندرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) بواقع (39938) جهاز تابلت.

وقال ( أبوزيد ) في تصريحاته ، إنَّه تم استلام المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسع ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم .

مركز إبداع الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تموين الإسكندرية: توجيه 20 طن سكر لثلاثة أحياء بسعر 27 جنيها للكيلو


وشدَّد مدير المديرية على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التى وضعتها الوزارة وفى مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنيها بهيئة البريد ، حرصًـا على عدم إتلاف ( التابلت ) ، وأيضًـا فى حالة وجود أي عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين.

كما أكّد على ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها ، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومى له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة ، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري .

الاسكندرية الإدارات التعليمية الصف الاول الثانوي العام المدارس الحكومية القرار الوزارى المرحلة الثانوية انتهاء الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية الفرنسية: نأمل التوصل إلى هدنة فورية ودائمة في غزة

الأهلي في المونديال.. قرار عاجل من كولر قبل استئناف التدريبات استعدادا للبرونزية

بينها السكر والأرز| خفض أسعار 7 سلع غذائية بنسبة 25%.. وطرحها في 7075 منفذا| اعرف الأماكن

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته بجدة

جهاد جريشة: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ