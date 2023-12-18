تموين الإسكندرية: توجيه 20 طن سكر لثلاثة أحياء بسعر 27 جنيها للكيلو

أصدر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المهندس أحمد ابراهيم، تعليمات بتوجيه 4 سيارات نقل كل سيارة محملة 5 طن سكر وبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا.

وأعلنت المديرية - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه تم توجيه السيارات لأحياء المنتزة ثان، ووسط، وغرب "بشائر الخير"، تفعيلاً لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توجيه السكر من خلال رؤساء الأحياء للبيع في المناطق الأكثر احتياجًا والتي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف رؤساء الأحياء.