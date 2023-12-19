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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مركز إبداع الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة، بعنوان "نعمل من أجلها .. تجارب وعطاءات"؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.

مركز إبداع الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

أقيمت الندوة بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقي والفنون ، و تناولت التنوع و الابداع فى اللغة العربية و ما تتميز به العربية من سمات و مزايا تنفرد بها عن غيرها من اللغات .

شارك فى الندوة دكتور يسري الجمل ، وزير التعليم الأسبق ،دكتورة نجوي صابر ، أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الاسكندرية ، نهاد الطبلاوي ، متخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، الأديب أحمد فضل شبلول ، و أدارتها دكتورة ايمان الجمل ،استاذ الأدب و النقد بجامعة الاسكندرية ، تحت اشراف وليد عدنان ، مسئول القسم الثقافي بالمركز .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية ،يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري و تشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية ،و يعد ملتقى للأدباء و المثقفين . 

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