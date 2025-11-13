قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2000 جنيه.. اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر نوفمبر

الديب أبوعلي

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الخميس، عن بدء صرف معاش شهر نوفمبر 2025، لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، بعد تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك.

ويُصرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الأول من أغسطس الماضي، برفع المعاش إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الاتحاد، أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي:

https://emu-eg.org/pensionfamily

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد أنه يمكن للأعضاء وأسرهم معرفة مواعيد تحديث بيانات المعاشات عبر الرابط:

https://emu-eg.org/pinsrc

وللرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمعاشات، خصص الاتحاد الخط المختصر (15603) للتواصل المباشر مع الأمانة العامة.

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
صبري فواز
