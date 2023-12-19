رئيس "العربية للتصنيع": العرس الانتخابي يؤكد تمسك الشعب المصري والتفافه حول قيادته

تقدم اللواء مختــار عبد اللطيف، رئيــــس مجلــــــــــس إدارة الهيئـــة العربيــة للتصنيع، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسية ثالثة بفوزه المستحق فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد "عبد اللطيف"، أن الانتخابات الرئاسية جاءت تجسيداً واضحاً مدى تمسك الشعب المصري، والتفافه حول قيادته الرشيدة لتواصل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع : بالأصالة عن نفسي وبالإنابةً عن العاملين بالهيئة العربية للتصنيع أتقدم بخالص التهنئة للرئيس على ثقة جموع الشعب المصرى فى توليكم فترة رئاسية ثالثة بفوزه المستحق فى الإنتخابات الرئاسية التي جاءت تجسيداً واضحاً مدى تمسك الشعب المصرى بكم والتفافه حول قيادتكم الرشيدة لتواصلوا بناء الجمهورية الجديدة التى أرسيتم قواعدها.



وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع : نقدر موقفكم الشجاع والتحدي الهائل والمسئوليات الجسام التى تواجه سيادتكم ويعملون جاهدين من أجل غد أفضل، وتثبيت دعائم الدولة وأركانها والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

واختتم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، نعاهدكم بمواصلة بذل الجهد والعمل على إعلاء شأن الهيئة لتكون فى مصاف الهيئات العالمية.. وفق الله الرئيس إلى ما فيه خير الوطن وأعانكم على مواصلة مسيرة العمل للنهوض بالوطن والمواطنين.