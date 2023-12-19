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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخريج أول دفعة ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بالوادى الجديد

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

تحتفل 140 سيدة وفتاة واحاتية من أهالى محافظة الوادى الجديد بتخرجهن من البرنامج التدريبى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور تيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية بدعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، والذى جرى تم تنفيذه على مدار 23 يوم تدريبى وضم 140 متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، ضمن جهود المحافظة لتعزيز التعاون مع الأكاديمية فى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة.
ويهدف برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" لتدريب المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتى تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، البرنامج مصمم لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية فى القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة وع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستمر البرنامج لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميدانى فى المؤسسات المختلفة بإجمالى 223 يومًا تدريبيًا ستمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

 

ومن جانبها أعلنت جامعة الوادى الجديد، عن المشاركة فى برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" وهو أحد المنح الممولة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية التى تضمن لها مكان وفرصة فى سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف فى الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن البرنامج يهدف إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات فى جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها الريادى فى تدريب الكوادر الشابة مطالبًا الأكاديمية بعقد بروتوكول تعاون مع جامعة الوادى الجديد والأكاديمية لتدريب طلاب الجامعة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

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