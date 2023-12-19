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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج «مودة».. جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعية لطلاب كلية الصيدلة|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ندوة توعوية ضمن البرنامج الرئاسي (مودة) للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

وجاءت فعاليات الندوة تحت إشراف وحضور الدكتورة فريدة عبد المعطي سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومحمد أبو العمايم، أمين الكلية، ووليد الشربيني رئيس قسم رعاية الشباب.

وحاضر في هذه الندوة، الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، موضحاً أن البرنامج القومي (مودة) يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نتيجة لارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع المصري.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وذلك من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

وأوضح «العدوي»، أن المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

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