الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال هرتسوج، لسفراء الدول في إسرائيل وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون معا أكثر من 80 دولة حول العالم، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلي أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أن “إسرائيل ليست في حالة حرب مع الشعب الفلسطيني، بل مع حماس”.

وقال: “هناك عشرات الحالات الإنسانية ضمن مجموعة المختطفين المحتجزين في غزة”.

وأمس، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة تهدف لوقف الحرب تصلنا من الأشقاء في مصر وقطر.