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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادخلوا الأماكن المحصنة..

نداء مهم من سلطات الاحتلال للمستوطنين وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت سلطات الاحتلال توجيهات عاجلة لسكان المستوطنات بالدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها وذلك بعدما انطلقت صفارات الإنذار في الشمال.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن عدة صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في الجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار في "يفتاح"، "ديشون"، "المالكية" و"راموت نفتالي" بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات.

وكان عناصر حزب الله اللبناني استهدفوا عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏اليوم ‏الثلاثاء، موقع  ‏المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيرا الي انه تم تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وقال الحزب في بيانه: هذا الهجوم جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وكانت قوات الاحتلال قصفت بمدفعيتها أطراف بلدة رميش جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط في جنوب لبنان وصولا الى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

واستهدفت قوات الاحتلال بعد فجر اليوم، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة، كما أطلقت قوات الاحتلال أيضا القنابل المضيئة طيلة الليل الماضية.

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