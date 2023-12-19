تفاصيل القوافل الدعوية لوزارة الأوقاف والأزهر.. الجمعة القادم

تنطلق قافلتان دعويتان بين الأزهر ا ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، يوم الجمعة القادم.

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام "، وذلك على النحو التالي:

10 قوافل دعوية كبرى

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة ( 22 /12 /2023م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: